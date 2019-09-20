Beşıktaş'ın eski yıldızı Tosic'in eşi Jelena Karleusa'nın başı dertten kurtulmadı... Markalarla işbirliği yapan seksi şarkıcı, sosyal medya hesabında dünyaca ünlü çanta markası Hermes'in 15 bin euro'luk ürününü paylaştı.

Sırp gazetesi Kurir ise bu çantayı Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes'in hediye ettiğini yazdı. Bunun üzerine ortalık karıştı. Gazetenin haberini eleştiren Jelena, "Paralı haberle beni karalıyorlar. Bu eşim Tosic'in bana hediye ettiği çantalardan sadece birisi" ifadelerini kullandı...



Sırp basını geçtiğimiz aylarda Jelena Karleusa'nın Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes ile yasak aşk yaşadığını yazmıştı.