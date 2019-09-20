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  • 20.09.2019
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'in eşi 'nın Sırp basınıyla başı dertte! "Paralı haberle benı karalıyorlar!"

, Hermes marka çantanın fotoğrafını paylaştı. Sırp basını; “Çantayı yasak aşkı aldı” diye yazdı. Seksi şarkıcı patladı: Kocam aldı. Paralı haberle benı karalıyorlar!

Para haber!

Beşıktaş'ın eski yıldızı Tosic'in eşi Jelena Karleusa'nın başı dertten kurtulmadı... Markalarla işbirliği yapan seksi şarkıcı, sosyal medya hesabında dünyaca ünlü çanta markası Hermes'in 15 bin euro'luk ürününü paylaştı.

Sırp gazetesi Kurir ise bu çantayı Boşnak futbolcu 'in hediye ettiğini yazdı. Bunun üzerine ortalık karıştı. Gazetenin haberini eleştiren Jelena, "Paralı haberle beni karalıyorlar. Bu eşim 'in bana hediye ettiği çantalardan sadece birisi" ifadelerini kullandı...


Sırp basını geçtiğimiz aylarda 'nın Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes ile yasak aşk yaşadığını yazmıştı.

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