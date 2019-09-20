Eski dostu Elif Gönlüm ile şimdilerde kanlı bıçaklı olan Gül Gölge'nin barışmaya niyeti yok... Eski sunucu, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Aracı ile yalnız başına trafikte yakalanan Gölge, mahkemelik olduğu Gönlüm ile ilgili sorular karşısında sert çıktı. Gül Gölge, "Onun adını bile anmak istemiyorum, konu mahkemelik. O yüzden konuşmak istemiyorum" dedi.



Gönlüm de kısa bir süre önce kendisine hakaret ettiğini ileri sürdüğü Gölge'ye dava açtı.

DOĞAN SAVAŞ