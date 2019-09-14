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  • 14.09.2019
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'in minik oğlu 'da kreşe başladı! Kreşin yıllık ücreti yok artık dedirtti

, önceki gün ’da kreşe başlayan 2 buçuk yaşındaki oğluyla fotoğrafını ‘ Bey’in ilk okul günü’ notuyla paylaştı. Gülşen, konser maratonunu oğlu Azur’un okul planına göre ayarlayacak.

Mr. Azur!

Pop müziğin en çok kazanan isimlerinden Gülşen, İngiltere'ye iyice alıştı. Müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu ile Londra'da ev sahibi olan 43 yaşındaki sanatçı, oğlu Azur'u buradaki bir anaokuluna kaydettirdi. Önceki gün 2 buçuk yaşındaki oğluyla 'dan fotoğrafını paylaşan , altına da "Azur Bey'in okuldaki ilk günü" notu düştü. Oğlunu ana dili gibi İngilizce konuşsun diye Londra'daki bir kreşe gönderen Gülşen, bunun için de yıllık yaklaşık 15 bin sterlin yani yaklaşık 100 bin TL ödeyecek.

Azur'un gittiği anaokulu, Londra'nın en seçkin yeri olan ve Kraliyet Ailesi üyelerinin de çocuklarının okula gittiği Kensington Bölgesi'nde bulunuyor.

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