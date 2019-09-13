Ege'nin incisi Bodrum bu yaz en bereketli sezonunu yaşadı... Dünyaca ünlü birçok isim yatları ya da jetleriyle soluğu ülkemizde aldı. Koyları dolaşıp, mavinin ve yeşilin tadını çıkardı. Dünya starı Rita Ora da geçtiğimiz günlerde kız kardeşi Elena Ora ile Bodrum'a ayakbastı. Ünlü kız kardeşler, The Bodrum Edition adlı otelin geceliği tam 90 bin lira olan odasında kaldı. İlk iki gün deniz keyfi yapan güzeller, dün merkeze inip alışveriş yaptı. Ünlü şarkıcının kardeşi Elena, Instagram hesabında girdikleri bir aktardan fotoğraf paylaştı. "Çay alışverişi yapıyoruz" ifadesini kullandı. İngiliz kardeşlerin 53 yaşındaki psikiyatr anneleri Vera Ora da bu paylaşımın altına, "Bana biraz Yasemin çayı getirir misin?" yorumunu yaptı. Bir başka yakınları da "Oraya kadar gitmişken Türk lezzetlerini de getir. Baklavayı unutma" şeklinde yorum yaptı. Güzeller de siparişleri not alıp, paket yaptırdı...



Ora kardeşler, tatil karelerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. İkili Türkiye'ye övgüler yağdırarak reklamımızı yaptı.

ABLA KARDEŞ GİBİLER



Rita Ora'nın 53 yaşındaki annesi Vera Ora (sağda), genç görüntüsüyle dikkat çekiyor. Vera Ora, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla kızını gölgede bırakıyor.

AKTARA BAYILDILAR



Ora ailesi, 1991 yılında iç savaş nedeniyle memleketleri olan Priştine'den kaçıp Londra'ya taşındı. Aile İngiltere'ye göç ettiğinde Rita Ora, bir yaşındaydı...