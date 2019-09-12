Bu sezon dünyaca ünlü isimlerin tatil adresi olan Bodrum, sezonu henüz kapatmadı. Pop müziğin son dönemdeki en büyük yıldızlarından Rita Ora, önceki gün soluğu Türkiye'de aldı. 28 yaşındaki Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı, kardeşi Elena Ora ile geldiği The Bodrum Edition adlı otelde dünya turnesinin yorgunluğunu attı.
GECELİĞİ 90 BİN TL...
Dün özel locasında gün boyu Ege'nin keyfini süren Rita Ora, tatilinde de sporunu ihmal etmedi. Geceliği 14 bin euro yani yaklaşık 90 bin TL'lik villada kalan dünyaca ünlü yıldız, 15 milyonu aşkın kişinin takip ettiği Instagram hesabından da Bodrum'la ilgili bol bol paylaşım yaptı.
KARDEŞ KARDEŞ GEZDİLER
Elena Ora - Rita Ora
BİR DÜNYA REKLAM
Dünyaca ünlü yıldızın Bodrum'da geceliği 14 bin euro'luk villada yaptığı tatili, başta İngiliz olmak üzere tüm dünya basınında da geniş yer buldu. Rita Ora, böylece ülkemizin de reklamını yaptı...
DOĞAN SAVAŞ - BODRUM
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