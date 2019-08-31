büyükkadrosu,filmiyle sinemaseverlerin karşısınaçıkıyor. Çekimleritamamlanan film,büyük bir gizlilikle yürütüldü. Yeraltıdünyasının güçlü isimleri bu kez eğlencelisahneleriyle hayranlarının olduğu kadarsinemaseverleri de güldürmeye hazır.Sinehane'ninüstlendiği, yönetmen koltuğunda iseOnur Tan'ın oturduğu filmin konusu iseşöyle:Ekip, yönettikleri küçücük bir sahilkasabasında şok üstüne şok yaşarlar.