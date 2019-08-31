ATV'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın büyük kadrosu, 'Aman Reis Duymasın' filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Çekimleri İstanbul ve Erdek'te 4 haftada tamamlanan film, büyük bir gizlilikle yürütüldü. Yeraltı dünyasının güçlü isimleri bu kez eğlenceli sahneleriyle hayranlarının olduğu kadar sinemaseverleri de güldürmeye hazır.
Yapımcılığını Sinehane'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Onur Tan'ın oturduğu filmin konusu ise şöyle: "Yeraltı dünyasının en güçlü isimleri bir yaz tatiline çıkmaya karar verir. Ekip, yönettikleri küçücük bir sahil kasabasında şok üstüne şok yaşarlar. Tek dilekleri bu skandalı Reis Hızır Çakırbeyli'nin (Oktay Kaynarca) duymamasıdır."
Yapımcılığını Sinehane'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Onur Tan'ın oturduğu filmin konusu ise şöyle: "Yeraltı dünyasının en güçlü isimleri bir yaz tatiline çıkmaya karar verir. Ekip, yönettikleri küçücük bir sahil kasabasında şok üstüne şok yaşarlar. Tek dilekleri bu skandalı Reis Hızır Çakırbeyli'nin (Oktay Kaynarca) duymamasıdır."
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