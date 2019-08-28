HER fırsatta soluğu çok sevdiği Paris'te alan Tuba Büyüküstün'ün geçtiğimiz günlerde buradan bir ev satın aldığı ortaya çıkmıştı. Ünlü oyuncunun yeni evine ödediği fiyat da belli oldu.

BÜYÜKÜSTÜN, 'Gel Konuşalım' programının sunucusu Eylem İpek'in iddiasına göre yeni evi için 1 milyon euro (yaklaşık 7 milyon lira) ödedi. İşadamı Ali Akın'ın burnunu kıran ve hakkında yakalama kararı olan Umut Evirgen'in de aşkının yeni evinde kaldığı konuşuluyor.



Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, hayranı olduğu Paris'ten bir oda bir salon ev satın aldı. Güzel oyuncunun, evi için de 1 milyon euro yani yaklaşık 7 milyon lira ödediği öğrenildi...