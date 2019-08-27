ÜNLÜLER okulların açılmasına sayılı günler kala güzel bir seferberlik başlattı. Daha önce Mardin, Ağrı, Van ve Diyarbakır'daki köy okullarına kırtasiye malzemesi gönderen atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin, bu seferberliğin ilk destekçisi oldu.



Şahin, başarılı oyunculuğunun yanı sıra yardımsever kişiliğiyle de takdir topluyor.

Güzel oyuncu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki köy okullarının ihtiyaçları için yine kolları sıvadı. Şahin, Ağrı'daki bir okulun bahçesine ekilmesi için tohum fidanı bağışı yapıp kampanyayı Instagram'da duyurdu.

İYİLİK HAREKETİ

Başarılı sunucu Burcu Esmersoy da yüzü gibi kalbinin de güzeliğini köy okullarına yardımıyla gösterdi. Esmersoy, Erzurum Horasan'daki öğrencilere kıyafet yardımı yaptı.

Oyuncu Bade İşcil de köy okulları için sosyal medyada başlatılan atkı ve bere örme kampanyasına mont ve bot yardımıyla destek verdi.



Bir çocuk annesi İşcil, Doğu'daki miniklerin yardım çağrısına kayıtsız kalmadı.



Esmersoy'un gönderdiği kıyafetler, miniklerin yüzünü güldürdü.