SON dönemde gündem olan rap şarkılar, ünlülere ilham verdi. Güzel oyuncu Selin Şekerci de önceki gün yaptığı bu paylaşımın altına "Semt bizim, ev kira" diye yazarak rapçi tarzına göndermede bulundu.
SON dönemde gündem olan rap şarkılar, ünlülere ilham verdi. Güzel oyuncu Selin Şekerci de önceki gün yaptığı bu paylaşımın altına "Semt bizim, ev kira" diye yazarak rapçi tarzına göndermede bulundu.
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