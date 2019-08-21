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  • 21.08.2019
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Şekerci’den rapçi tarzı

Şekerci’den rapçi tarzı... Güzel oyuncu, Semt bizim, ev kira’ notuyla fotoğraf paylaştı

Semt bizim ev kira

SON dönemde gündem olan rap şarkılar, ünlülere ilham verdi. Güzel oyuncu Selin Şekerci de önceki gün yaptığı bu paylaşımın altına "Semt bizim, ev kira" diye yazarak rapçi tarzına göndermede bulundu.

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