Güzel model Tülin Şahin, Portekizli yatırım bankacısı eşi Pedro de Noronha ile kızını kucağına almak için gün sayıyor. Hamileliğinin 27. haftasında olan Şahin, bebeğinin sağlığı için dengeli beslenip düzenli yürüyüş yapıyor. Ünlü model, her anne adayı gibi bu süreçte vücudundaki hormonal değişim nedeniyle yaşadığı mide bulantılarına da doğal bir çözüm buldu. 38 yaşındaki manken, bulduğu formülü de geçtiğimiz gün kendi gibi ane adaylarıyla paylaştı. Şahin, doğal formülünü ise şöyle anlattı:
DOĞAL FORMÜL
"Zencefil, lavanta ve nane yağlarını karıştırın. Bu karışımı bileğinize sürün. Mideniz bulandığında bileğinizi koklayın." Kendi adını taşıyan Youtube'daki kanalında da hamilelik süreciyle ilgili tüyolar veren ünlü modelin bu formülü, anne adaylarından büyük ilgi gördü. Yaklaşık 7 aylık hamile olmasına rağmen hala mide bulantısı sorunu yaşadığını belirten ve bu sorununa doğal yöntemlerle çözüm arayan güzel modele takipçilerinden teşekkür mesajları yağdı.
Zencefil yağı mide rahatsızlıklarında kullanılır. Mide bulantısına iyi gelir. Nane yağı da hoş kokusuyla mide bulantısını önler. Yatıştırıcı özelliği olan lavanta yağı da bulantılara doğal çözüm sunar.
Şahin, hamilelikte ilaç kullanamadığı için mide bulantılarını doğal yollarla gideriyor.
DOĞAL FORMÜL
"Zencefil, lavanta ve nane yağlarını karıştırın. Bu karışımı bileğinize sürün. Mideniz bulandığında bileğinizi koklayın." Kendi adını taşıyan Youtube'daki kanalında da hamilelik süreciyle ilgili tüyolar veren ünlü modelin bu formülü, anne adaylarından büyük ilgi gördü. Yaklaşık 7 aylık hamile olmasına rağmen hala mide bulantısı sorunu yaşadığını belirten ve bu sorununa doğal yöntemlerle çözüm arayan güzel modele takipçilerinden teşekkür mesajları yağdı.
Zencefil yağı mide rahatsızlıklarında kullanılır. Mide bulantısına iyi gelir. Nane yağı da hoş kokusuyla mide bulantısını önler. Yatıştırıcı özelliği olan lavanta yağı da bulantılara doğal çözüm sunar.
Şahin, hamilelikte ilaç kullanamadığı için mide bulantılarını doğal yollarla gideriyor.
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