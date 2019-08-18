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  • 18.08.2019
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'dan şaşırtan avokado paylaşımı

'Şişman ve çirkin insanlarla görüşmek istemiyorum' diyerek olan , skandal paylaşımlarına yenisini ekledi. Akkaya, "Bir avokadoyu 20 liraya alıyorum" dedi.

Avokado soygunu
'Şişman ve çirkin insanlarla görüşmek istemiyorum' diyerek olan Deniz Akkaya, skandal paylaşımlarına yenisini ekledi. Akkaya, "Bir avokadoyu 20 liraya alıyorum" dedi.
Akkaya'ya takipçileri avokadonun 10 liraya satıldığını söyledi. Akkaya da "O zaman evde çalışan kız, 10 lirayı cebe indiriyor" karşılığı verip şaşırttı.

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