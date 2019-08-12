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  • 12.08.2019
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oğluyla 'da

Fit anne!

UZUN süredir ortalarda görünmeyen Bade İşcil, önceki gün 'da ortaya çıktı. 36 yaşındaki oyuncu, eski evliliğinden olan oğlu Azur'la Gündoğan Casa Costa Otel'deydi.



İşcil, sempatik tavırları ile plajın ilgi odağı oldu.

KENDİSİNE tıpatıp benzeyen oğluyla gün boyu plajda oyunlar oynayan 'in fit vücudu dikkat çekti. İşcil, hayranlarıyla da bol bol fotoğraf çektirdi.

DOĞAN SAVAŞ

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