UZUN süredir ortalarda görünmeyen Bade İşcil, önceki gün Bodrum'da ortaya çıktı. 36 yaşındaki oyuncu, eski evliliğinden olan oğlu Azur'la Gündoğan Casa Costa Otel'deydi.
İşcil, sempatik tavırları ile plajın ilgi odağı oldu.
KENDİSİNE tıpatıp benzeyen oğluyla gün boyu plajda oyunlar oynayan Bade İşcil'in fit vücudu dikkat çekti. İşcil, hayranlarıyla da bol bol fotoğraf çektirdi.
DOĞAN SAVAŞ
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