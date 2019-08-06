DÜN kutlanan 'Dünya Sivaslılar Günü'ne magazin dünyasının iki güzel ismi kayıtsız kalmadı. Sivaslı model Tülin Şahin, sosyal medyada hemşehrilerinin gününü kutladı.



Sivaslı olan oyuncu Dilan Çiçek Deniz de "Bir Sivaslı'yı sevmeden ölmeyin" diye yazıp gülümsetti.





Sivaslı Ciny lakaplı model Tülin Şahin, Sivas kangalı almaya niyetlendi.