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  • 03.08.2019
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’den sonra 'da taklit ürün reklamı yaptı

Orijinali 2 bin 700 dolar olan çantanın 399 liralık çakmasıyla hava atmaya çalıştı. da taklit ürünler satan bir mağazanın reklamını yaptı.Yetkililer, paylaşımı ihbar saydı.

Taklit 'Sevi'yorlar!

GEÇTIĞIMIZ günlerde dünyaca ünlü markaların taklitlerini satan bir mağazanın reklamını yapan Merve Sevi, olay olmuştu. Fransız markası Christian Dior'un çakma çantasıyla havuz başında poz veren güzel oyuncu, orijinali 2 bin 700 dolar olan çantanın 399 liralık çakmasıyla hava atmaya çalıştı. Ancak iddiaya göre Türkiye yetkilileri bu paylaşım üzerine harekete geçti. Merve Sevi'nin ardından bu kez de Safiye Soyman'dan benzer paylaşım geldi. Ünlü şarkıcı, önceki gün Instagram'da çakma çantalar satan bir mağazayı öve öve bitiremedi. Açık açık suç işleyen bu mağazanın reklamını yapıp Louis Vuitton marka çantaların sahtesini koluna takan Soyman'ın bu paylaşımı da ihbar kabul edildi!



Güzel oyuncu, 'nin çakma çantayla attığı hava, alay konusu olmuştu.

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