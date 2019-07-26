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  • 26.07.2019
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50'nci doğum gününü kutladı

'da Türk hayranlarıyla buluşacak olan , '50' dedi…

Yarım asırlık Lopez

6 AĞUSTOS tarihinde 'da Türk hayranlarıyla buluşacak olan Jennifer Lopez, '50' dedi… 50'nci doğum gününü kutlayan ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez'e sevgilisi son model Porsche otomobil hediye etti. Lopez için düzenlenen gösterişli doğum günü partisinde havai fişekler de patlatıldı. Lopez, yeni otomobiline binerek Miami'de tur atmayı ihmal etmedi. Hediye tesliminden sonra akşam Miami'deki Star Island'da Gloria ve Emilio Estefan'ın villasında coşkulu bir doğum günü partisi düzenlendi. JLo, "Benim için çok özel bir gün" dedi.


İşte özel yapım porsche

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