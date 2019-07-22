Her yaptığıyla olay olan Eda Taşpınar, yeni bir trendin öncüsü olmaya hazırlanıyor. Yaz başından beri Yunanistan'ın gözde adası Mikonos'ta tatilde olan ünlü ikoncan, Komşu'dan paylaştığı karelerle sosyal medyada havasını atıyor. Taşpınar, beğeni sayısını artırmak için işi iyice abarttı.
Ege'nin karşı kıyısında keyif çatan ikoncan, sahile inerken özel fotoğrafçısını yanından ayırmıyor.
Ege'nin karşı kıyısında keyif çatan ikoncan, sahile inerken özel fotoğrafçısını yanından ayırmıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.