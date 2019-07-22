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  • 22.07.2019
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, 'ta özel fotoğrafçısıyla dolaşıyor

adından söz ettiren , işi iyice abarttı. İkoncan, havalı pozlara imza atmak için ’ta özel fotoğrafçısıyla dolaşıyor...

Foto tatil
Her yaptığıyla olay olan , yeni bir trendin öncüsü olmaya hazırlanıyor. Yaz başından beri 'ın gözde adası Mikonos'ta tatilde olan ünlü ikoncan, Komşu'dan paylaştığı karelerle havasını atıyor. Taşpınar, beğeni sayısını artırmak için işi iyice abarttı.



Ege'nin karşı kıyısında keyif çatan ikoncan, sahile inerken özel fotoğrafçısını yanından ayırmıyor.

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