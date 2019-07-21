GEÇEN ay Cenk Küpeli ile evlenen Demet Şener, yeni yuvasında reklama başladı.

Şener, İbrahim Kutluay'dan boşandıktan sonra eski basketbolcunun Etiler'deki 5 katlı lüks villasını terk etmişti. Ücret karşılığı reklam paylaşımları yapan eski manken, Küpeli'yle taşındığı İstinye'deki evini de sponsorlara dekore ettirdi.

SOSYAL KAZANÇ

Ünlü sunucu, dün de yeni evine yaptırdığı mermer sehpayı Instagram'da paylaştı. Şener, paylaşımına sehpayı yaptırdığı markayı etiketlemeyi de ihmal etmedi. Ünlü sunucunun yeni evini dekore ederken başvurduğu bu yöntem ise "Demet için reklam saati" dedirtti.

SERVETE KONMUŞTU

DEMET Şener, İbrahim Kutluay'dan boşanırken 3 milyon lira tazminat almıştı. Ayrıca Kutluay'ın iddiasına göre Şener, eski eşinden el altıdan da 3 milyon lira olmak üzere toplam 6 milyon lira aldı. Eski manken, 11 yıllık evliliğini bitirirken adeta servete kondu.