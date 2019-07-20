Türk yapımları, dünyayı alt üst etti. Film ihracatında dünya genelinde ikinci sıraya yükseldi. Diziler ve filmler Latin Amerika'dan Avrupa'ya, Ortadoğu'dan Balkanlar'a kadar tüm dünyada reytinglerin birinci sırasına yerleşti.

Türk oyuncular, yapımların gösterildiği ülkelerde büyük hayran kitlesi edindi. Hem erkek hem de kadın oyuncular yabancı ülkelerde "En iyi" ödüllerini toplayıp Türkiye'ye getirdi. İşte böyle bir başarıyı Sonsuz Aşk filmi gösterdi. Başrolünde ünlü sunucuoyuncu Murat Yıldırım ve Fahriye Evcen'in olduğu film İspanya'daki Antena 3 Kanalında gösterildi. Tüm İspanyollar, ekrana kilitlendi. ATV'de Kim Milyoner Olmak İster'i sunan Murat Yıldırım ile Fahriye Evcen'i izledi. Yapım, İspanya'da en çok izlenen yapım olarak tarihe geçti.





İspanyollar, Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım'a hayran kaldı.