TÜRKİYE'NIN reyting rekortmeni kanalı atv'de yeni bir yarışma programı daha başlayacak. "En Zayıf Halka" adlı yarışmayı Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Dekanı Prof. Dr. İpek Altınbaşak Farina sunacak.



Prof. Dr. İpek Altınbaşak Farina

Yarışma 8 tur olacak. En zayıf halka seçilen, yarışmadan elenecek.