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  • 13.07.2019
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Rekor Hande’de

Rekor Hande’de
Son çıkardığı "Nerdesin?" adlı single'ının 6. haftasında listelerde zirvedeki yerini koruyan , konser rekoru kırıyor. Haziran'da 20 konser veren şarkıcının temmuz-ağustos programı da hayli yoğun. Hande Ünsal, önümüzdeki 2 ay 50 konser vererek hayranlarıyla buluşacak.

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