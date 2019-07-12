Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 12.07.2019
  • Gazete

Kral Aşık! aşkıyla gündeme oturan 5 bin lira bahşiş verdi!

aşkıyla tüm dünyanın gündemine oturan , bonkör çıktı. Sosyetik işadamı, önceki akşam Brezilyalı modelle Mikonos’taki bir restorana gitti. Uyar, 2180 euro gelen hesaba 3 bin euro ödeyerek toplam 820 euro bahşiş bıraktı...

Kral aşık!

Metin Hara'dan sonra gönlünü yine bir Türk'e kaptıran Adriana Lima ile şimdiki sevgilisi Emir Uyar'ın tatili tam gaz sürüyor... Önceki akşam Komşu'nun gözde adası Mikonos'ta tatilde olan gözde çift, yabancı basının ilgi odağıydı. İngiliz basınına göre Brezilyalı güzel ile sosyetik işadamı, birkaç arkadaşıyla adanın lüks bir mekanında yemek yedi.

UYAR'DAN FOTOĞRAF ÇIKIŞI
Kendilerine gelen 2 bin 180 euro gelen hesabı 3 bin euro olarak ödeyen , bıraktığı 820 euro'luk yani yaklaşık 5 bin liralık bahşişle Yunan garsonları mest etti. Bu arada yabancı basın, Emir Uyar'ın Metin Hara'ya göre daha agresif olduğuna değindi. 250 milyon dolar kişisel serveti olduğu konuşulan sosyetik işadamı, önceki akşam dünyaca ünlü top modelle kendilerine görüntüleyen yabancı basın mensuplarına fotoğraflarını çekmesinler diye eliyle çıkıştı.


Metin Hara

HARA KONUŞTU
, Lima ve Uyar aşkının ardından ilk kez konuştu. Beş ay önce annesinin rahatsızlığı nedeniyle 'ye dönmek zorunda kaldığı için Lima ile ayrılan Hara, "İlişkiler bitebilir ama bunu kendi duygu durumuna anlatmak kolay olmuyor. Artık kimse de kimseye karışamaz" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriKral Aşık! Adriana Lima aşkıyla gündeme oturan Emir Uyar 5 bin lira bahşiş verdi!
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri