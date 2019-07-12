Futbolcu Arda Turan, yeni sezon hazırlıkları için kamptayken eşi Aslıhan Doğan Turan ise tatiline devam ediyor.

Sosyetik güzel, önceki gün Bodrum Cennet Koyu'nda 'Grey Stone' isimli teknelerinde annesi Güler Hanım, kardeşi Dilahan ve oğlu Hamza Arda ile deniz keyfi yaptı.

HER zamanki gibi tüm sevimliliğiyle yüzleri gülümseten Ekim 2018 doğumlu Hamza Arda, denize girerken ilk başta zorlandı.

Kısa bir süre ağlayan sevimli bebek, annesi ve anneannesi sayesinde suya alıştı. Minik Hamza Arda'nın denizdeki halleri ise "En tatlı su kuşu" dedirtti.

Sevimli bebeğin halleri, 'En tatlı su kuşu Hamza Arda' dedirtti... Hamza Bebek, kampta olan babasıyla görüntülü konuşma da yaptı.

Güzel yenge, bir ara Turan'la görüntülü konuşma yaparak Hamza Arda'yı babasına gösterdi.

DOĞAN SAVAŞ - BODRUM