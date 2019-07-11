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  • 11.07.2019
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‘Güven Bana’ programına kilitlendi!

, önceki akşam atv’deki ‘Güven Bana’ programına kilitlendi. Ünlü model, yarışmacılar çok basit soruları bilemeyince ‘, sabır taşı’ yorumu yaptı.

Fanatik Şahin

Ekranların sevilen ismi Müge Anlı'nın atv'deki yeni programı 'Güven Bana'nın ikinci bölümü önceki akşam ekrana geldi. Yarışmacılar Taner Yıldırım ve Gözde Kesici, "Yeni doğmuş, sütle beslenen sığır yavrusuna ne ad verilir?" sorusuna yanlış cevap vererek milyonları şaşırttı.

'SABIR TAŞI MÜGE'
3.5 aylık hamile olan güzel model Tülin Şahin de evinde programı izlerken heyecan yaşadı. Yarışmacıların soruyu bilememesine sinirlenen Şahin, Instagram hesabından arka arkaya paylaşımlar yaptı. Şahin, "Müge'ciğim ya sabır taşı" diyerek programın fanatiği olduğunu gözler önüne serdi.


BU SORUYA YANLIŞ CEVAP VERDİLER

Yarışmacıların cevabı bilememesi Müge Anlı'yı da şoke etti.

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