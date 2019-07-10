Kendi adını taşıyan güneş yağlarını yurt dışına da satarak iyi bir gelir elde eden Eda Taşpınar, ticareti sevdi. İkoncan, şimdi de kendi tasarladığı kaftanlar sayesinde cebini iyice dolduracak.
Tatil için Yunanistan'ın gözde adası Mikonos'ta olan Taşpınar, kaftanlarını adanın gözde beach'i Principote Mikonos'un butiğinde satışa çıkardı.
- Saklambaç
- 10.07.2019
- Gazete
Eda Taşpınar tasarladığı kaftanlar sayesinde cebini dolduracak
Kendi adını taşıyan güneş yağlarını yurt dışına da satarak iyi bir gelir elde eden Eda Taşpınar, ticareti sevdi. İkoncan, şimdi de kendi tasarladığı kaftanlar sayesinde cebini iyice dolduracak.
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