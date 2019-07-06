Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'la aşk yaşayan Tuğba Coşkun'un gizli hayranı çıktı. Aşkları TAKVİM tarafından ortaya çıkarılan ikili, Nisan'dan beri devam eden ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya gayret gösteriyor. Meraklı gözler ise ikiliyi takipte. Bu isimlerden biri de ünlü başkanın 2012'de 20 yıllık evliliğini bitirdiği Sedef Orman… Ünlü başkanın 2011'de Bodrum'daki çapkınlığı yüzünden boşanan Sedef Hanım, yine de eski eşinin hayatını merak etmeye devam etti.
YAKAYI ELE VERDİ
Başkanın yeni aşkı Tuğba Coşkun da Sedef Hanım'ın radarına girdi. Sedef Hanım, iddiaya göre geçtiğimiz Çarşamba sabah saat 10.00'da İstanbul-Bodrum uçağında Coşkun'u sosyal medyada stalk'larken (gizli gizli takip ederken) yakayı ele verdi. 14 D numaralı koltukta uçağın kalkmasını bekleyen Sedef Hanım, Coşkun'un Instagram profiline girip fotoğraflarını incelemeye başladı. Orman'ın bu gizli takibi ise o sırada uçağın koridorundaki diğer yolcuların gözünden kaçmadı…
Fikret Orman'ın çapkınlığını affetmeyen Sedef Hanım, iki kızlarına rağmen evliliği bitirmişti.
DOĞAN SAVAŞ
YAKAYI ELE VERDİ
Başkanın yeni aşkı Tuğba Coşkun da Sedef Hanım'ın radarına girdi. Sedef Hanım, iddiaya göre geçtiğimiz Çarşamba sabah saat 10.00'da İstanbul-Bodrum uçağında Coşkun'u sosyal medyada stalk'larken (gizli gizli takip ederken) yakayı ele verdi. 14 D numaralı koltukta uçağın kalkmasını bekleyen Sedef Hanım, Coşkun'un Instagram profiline girip fotoğraflarını incelemeye başladı. Orman'ın bu gizli takibi ise o sırada uçağın koridorundaki diğer yolcuların gözünden kaçmadı…
Fikret Orman'ın çapkınlığını affetmeyen Sedef Hanım, iki kızlarına rağmen evliliği bitirmişti.
DOĞAN SAVAŞ
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