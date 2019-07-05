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Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman sevgilisi Tuğba Coşkun’un ailesine girdi!

Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman aşkı tam gaz devam ediyor. İlk kez Bodrum'da görüntülenen ünlü çift, önceki akşam İstanbul'da gece turuna çıktı. Tuğba Coşkun ve Fikret Orman, Arnavutköy'deki bir mekanda akşam yemeği yedi, daha sonra Tuğba Coşkun'un kız kardeşi Şeyda Coşkun'un evine gitti. İşte o anlar...

05.07.2019 13:11 - Son Güncelleme: 05.07.2019 13:11
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman sevgilisi Tuğba Coşkun’un ailesine girdi!

Şovmen Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman aşkı tam gaz devam ediyor.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman sevgilisi Tuğba Coşkun’un ailesine girdi!

Bodrum'da ilk kez görüntülenen âşıklar, önceki akşam Arnavutköy'deki bir mekanda akşam yemeği yedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman sevgilisi Tuğba Coşkun’un ailesine girdi!

Boğaz'a karşı keyif yapan çift, daha sonra Tuğba Coşkun'un kız kardeşi Şeyda Coşkun'un evine gitti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman sevgilisi Tuğba Coşkun’un ailesine girdi!
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman sevgilisi Tuğba Coşkun’un ailesine girdi!
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman sevgilisi Tuğba Coşkun’un ailesine girdi!
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