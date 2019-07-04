Lüks arabayla köy pazarına

Geçen ay evlenen oyuncu Seda Güven ile işadamı Ali Güzel, önceki gün Bodrum'daki köy pazarında alışverişe çıktı. Pazarda ekonomi yapan ünlü çiftin Porsche marka lüks aracı ise gözden kaçmadı.
İkili, torbaları araca yükleyip evlerinin yolunu tuttu.
Doğan SAVAŞ
İkili, torbaları araca yükleyip evlerinin yolunu tuttu.
Doğan SAVAŞ
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