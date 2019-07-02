Adı bronzlukla özdeşleşen sosyetik ikoncan Süreyya Yalçın, Eda Taşpınar'a sahillerden sonra ticarette de rakip çıktı. Bugüne kadar Ege sahillerinde sere serpe güneşlenip kapkara teniyle hava atan Yalçın, Eda Taşpınar gibi güneş yağları işine girdi.
ŞEZLONGDA PARA BASACAK
Eşi Ozan Baran'la üç yıldır yaşadığı ABD'den tatil için ülkemize gelen ikoncan, yeni yatırımının müjdesini de Bodrum'da verdi. Sosyetik ikoncan, üzerinde 'By Süreyya Yalçın' yazılı güneş yağı şişesini Instagram'da paylaşıp altına "Bronzluğun sınırlarını aşıyorum" notu düştü. Yalçın'ın bu paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu. Pek çok takipçisi, "Bu yaz sahiller, ikoncanların savaşına sahne olacak" şeklinde yorumlar yaptı.
Güneş yağlarıyla servetine servet katan Eda Taşpınar, başarısını yurt dışına taşımıştı. Hatta ikoncan, ürünlerini Fransa, Yunanistan, Azerbaycan ve Brezilya'nın ardından Kuveyt'te satışa sunmuştu. Süreyya Yalçın'ın da kendi adını taşıyan güneş yağlarını ilk olarak Türkiye ile ABD pazarında satışa sunacağı öğrenildi.
Kozmetik sektörüne atılan Yalçın, kendi adını taşıyan yağları piyasaya sürüp Taşpınar'a rakip olmaya hazırlanıyor.
Ebru AVCI
ŞEZLONGDA PARA BASACAK
Eşi Ozan Baran'la üç yıldır yaşadığı ABD'den tatil için ülkemize gelen ikoncan, yeni yatırımının müjdesini de Bodrum'da verdi. Sosyetik ikoncan, üzerinde 'By Süreyya Yalçın' yazılı güneş yağı şişesini Instagram'da paylaşıp altına "Bronzluğun sınırlarını aşıyorum" notu düştü. Yalçın'ın bu paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu. Pek çok takipçisi, "Bu yaz sahiller, ikoncanların savaşına sahne olacak" şeklinde yorumlar yaptı.
Güneş yağlarıyla servetine servet katan Eda Taşpınar, başarısını yurt dışına taşımıştı. Hatta ikoncan, ürünlerini Fransa, Yunanistan, Azerbaycan ve Brezilya'nın ardından Kuveyt'te satışa sunmuştu. Süreyya Yalçın'ın da kendi adını taşıyan güneş yağlarını ilk olarak Türkiye ile ABD pazarında satışa sunacağı öğrenildi.
Kozmetik sektörüne atılan Yalçın, kendi adını taşıyan yağları piyasaya sürüp Taşpınar'a rakip olmaya hazırlanıyor.
Ebru AVCI
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