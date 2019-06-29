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  • 29.06.2019
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, 'dan intikam almak için harekete geçti!

’ın eski Sırp oyuncusu Tosic, Jelena’dan intikam almak için düğmeye bastı. Eşinin yasak aşk yaşadığı ’in eski sevgilisi ’in fotoğraflarına beğeni yağdırdı.

İşler yine 'Sırp'a sardı!
Bir süredir boşanacakları konuşulan Jelena ile Tosic'in arasına şimdi de Sırp şarkıcı girdi. Jelena, Tosic'in Grujic'in fotoğraflarını beğendiğini görünce kıskançlık krizleri geçirdi. İkili, şiddetli bir kavgaya tutuştu. Yenge, kafa dağıtmak için kızlarıyla soluğu Antalya'da aldı. Şu sıralar ülkemizde moral bulmaya çalışan Jelena'nın bu, Grujic'i ilk kıskanması değil. Jelena'nın geçtiğimiz aylarda futbolcu 'le çıplak görüntüleri ortaya çıkmıştı.



Jelena'nın 3 yıldır yasak aşk yaşadığı Vranjes, Mayıs 2018'de Katarine Grujic'le kısa süreli yakınlaştı. Daha önce Grujic'e sosyal medyada övgüler yağdıran Jelena, o dönem Vranjes'e, "Talihsizliğe çiçek gönderiyorsun. Onun korkunç silikon dudaklarını öpüyorsun" diye mesajlar göndermişti. Jelena şimdi de Tosic'in Grujic'in fotoğraflarını beğenmesiyle Sırp şarkıcıyı 'da engelledi...




BÜTÜN KARELERE KALBİNİ BIRAKTI
34 yaşındaki futbolcu, seksi şarkıcının hemen hemen her fotoğrafını like'ladı...


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