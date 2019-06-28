futbolcuile eski eşiarasında3 yıldır süren çekişmeli nafakadavası dün sona erdi.6 yıllıkevliliğini bitirdiğinafakasınıödememekle suçlamıştı. Ünlü futbolcudan 8 yaşındakioğulları için aylıkiştirak nafakası talep edenbu isteği mahkeme tarafından reddedildi.Mahkeme Erkin'in aylık 3 bin lira ödemesine karar verdi.İkilinin sadece avukatlarının yer aldığı ve basına kapalı gerçekleştirilen duruşmada son gülenoldu. Öyle ki ünlü futbolcu, geçen yıldiyerek eski eşini suçlamıştı. Atalay'ın kendisinden oğlunu kullanarak daha fazla nafaka koparmaya çalıştığını savunaneğitim, sağlık ve diğer masraflarını da karşıladığı öğrenildi. Boşandıktan sonra yıllarcanafaka krizi yaşayanErkin, 'Hiç kimse oğlumu kullanıp benden haksız menfaat elde etmeye çalışmasın' çıkışı yapmıştı.