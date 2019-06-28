Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile eski eşi Asena Atalay arasında 3 yıldır süren çekişmeli nafaka davası dün sona erdi. Atalay, 2016'da 6 yıllık evliliğini bitirdiği Erkin'i oğulları Çınar'ın nafakasını ödememekle suçlamıştı. Ünlü futbolcudan 8 yaşındaki oğulları için aylık 50 bin lira iştirak nafakası talep eden Atalay'ın bu isteği mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme Erkin'in aylık 3 bin lira ödemesine karar verdi.
SON GÜLEN CANER OLDU
İkilinin sadece avukatlarının yer aldığı ve basına kapalı gerçekleştirilen duruşmada son gülen Erkin oldu. Öyle ki ünlü futbolcu, geçen yıl "Oğlumla görüşmemi engelliyor. Bisküvi, su gibi ufak harcamaları bile fatura ediyor. Çınar için gönderdiğim parayı kendisi için harcıyor" diyerek eski eşini suçlamıştı. Atalay'ın kendisinden oğlunu kullanarak daha fazla nafaka koparmaya çalıştığını savunan Erkin'in Çınar'ın eğitim, sağlık ve diğer masraflarını da karşıladığı öğrenildi. Boşandıktan sonra yıllarca Atalay'la nafaka krizi yaşayan Erkin, bu son kararla da rahat bir nefes aldı.
Erkin, 'Hiç kimse oğlumu kullanıp benden haksız menfaat elde etmeye çalışmasın' çıkışı yapmıştı.
SON GÜLEN CANER OLDU
İkilinin sadece avukatlarının yer aldığı ve basına kapalı gerçekleştirilen duruşmada son gülen Erkin oldu. Öyle ki ünlü futbolcu, geçen yıl "Oğlumla görüşmemi engelliyor. Bisküvi, su gibi ufak harcamaları bile fatura ediyor. Çınar için gönderdiğim parayı kendisi için harcıyor" diyerek eski eşini suçlamıştı. Atalay'ın kendisinden oğlunu kullanarak daha fazla nafaka koparmaya çalıştığını savunan Erkin'in Çınar'ın eğitim, sağlık ve diğer masraflarını da karşıladığı öğrenildi. Boşandıktan sonra yıllarca Atalay'la nafaka krizi yaşayan Erkin, bu son kararla da rahat bir nefes aldı.
Erkin, 'Hiç kimse oğlumu kullanıp benden haksız menfaat elde etmeye çalışmasın' çıkışı yapmıştı.
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