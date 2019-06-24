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  • 24.06.2019
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, pembe si da olay oldu "Neden pembe anlatsana biraz"

, Portekiz’de katıldığı bir düğüne pembe takım ve ayakkabıyla gitti. kullanıcıları ise ilginç giyim tarzıyla dalga geçti: Neden pembe anlatsana biraz

Pembe panter!
İlginç tarzıyla sık sık gündeme gelen 'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, bu kez de pembe takım elbisesiyle objektiflere poz verdi. Ailesiyle birlikte bir yakınının düğününe katılan yıldız oyuncu, 'da paylaştığı bu karenin altına, "Casemento ve Filipa'ya mutluluklar diliyorum" notunu düştü. Takipçileri ise pembe takımı ve ayakkabısıyla dalga geçti:

Seni böyle bilmezdik.
Neden 'ndeki klarnetçi gibi giyiniyorsun.
Abe ordan oynak bir şeyler çal da keyfimiz yerine gelsin.
Sünnet düğünü çocuğu gibi olmuşsun bu ne!
Bu adamı kim giydiriyor çok merak ediyorum.
Tadım kaçtı bu ne pamuk şekeri gibi.
Neden pembe anlatsana biraz.
Bu nedir yahu gözlerim kanadı.



BEŞİKTAŞ'I TAKİBE ALDI
Beşiktaş'ın hesabını takipten çıkan Quaresma, "Telefonumdaki güncellemeden dolayı böyle oldu. Beşiktaş'ı takip etmeyi bırakmadım" diye konuştu.

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