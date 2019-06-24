İlginç tarzıyla sık sık gündeme gelen Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, bu kez de pembe takım elbisesiyle objektiflere poz verdi. Ailesiyle birlikte bir yakınının düğününe katılan yıldız oyuncu, Instagram'da paylaştığı bu karenin altına, "Casemento ve Filipa'ya mutluluklar diliyorum" notunu düştü. Takipçileri ise pembe takımı ve ayakkabısıyla dalga geçti:
Seni böyle bilmezdik.
Neden Cennet Mahallesi'ndeki klarnetçi gibi giyiniyorsun.
Abe ordan oynak bir şeyler çal da keyfimiz yerine gelsin.
Sünnet düğünü çocuğu gibi olmuşsun bu ne!
Bu adamı kim giydiriyor çok merak ediyorum.
Tadım kaçtı bu ne pamuk şekeri gibi.
Neden pembe anlatsana biraz.
Bu nedir yahu gözlerim kanadı.
BEŞİKTAŞ'I TAKİBE ALDI
Beşiktaş'ın sosyal medya hesabını takipten çıkan Quaresma, "Telefonumdaki güncellemeden dolayı böyle oldu. Beşiktaş'ı takip etmeyi bırakmadım" diye konuştu.
Seni böyle bilmezdik.
Neden Cennet Mahallesi'ndeki klarnetçi gibi giyiniyorsun.
Abe ordan oynak bir şeyler çal da keyfimiz yerine gelsin.
Sünnet düğünü çocuğu gibi olmuşsun bu ne!
Bu adamı kim giydiriyor çok merak ediyorum.
Tadım kaçtı bu ne pamuk şekeri gibi.
Neden pembe anlatsana biraz.
Bu nedir yahu gözlerim kanadı.
BEŞİKTAŞ'I TAKİBE ALDI
Beşiktaş'ın sosyal medya hesabını takipten çıkan Quaresma, "Telefonumdaki güncellemeden dolayı böyle oldu. Beşiktaş'ı takip etmeyi bırakmadım" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.