Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 19.06.2019
  • Gazete

’da renkli açılış

Önceki gün kapılarını açan Root 'un davetine yıldız yağdı. Sanat ve sosyetenin ünlü isimleri, renkli açılış partisinde eğlenceli anlar yaşadı. Birbirinden şık plaj kıyafetleriyle mekana giden davetliler, gönüllerince dans edip bol bol paylaşım yaptı.

Bodrum’da renkli açılış
Önceki gün kapılarını açan Root Bodrum'un davetine yıldız yağdı. Sanat ve sosyetenin ünlü isimleri, renkli açılış partisinde eğlenceli anlar yaşadı. Birbirinden şık plaj kıyafetleriyle mekana giden davetliler, gönüllerince dans edip bol bol paylaşım yaptı.



ile sosyetik Dila , partiye katılanlar arasındaydı.



Oyuncu , partiye aşkı Ecem Nur Tansoy ile katıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriBodrum’da renkli açılış
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri