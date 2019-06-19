Bodrum’da renkli açılış

Önceki gün kapılarını açan Root Bodrum'un davetine yıldız yağdı. Sanat ve sosyetenin ünlü isimleri, renkli açılış partisinde eğlenceli anlar yaşadı. Birbirinden şık plaj kıyafetleriyle mekana giden davetliler, gönüllerince dans edip bol bol paylaşım yaptı.
Eliz Sakuçoğlu ile sosyetik Dila Tarkan, partiye katılanlar arasındaydı.
Oyuncu Mert Öcal, partiye aşkı Ecem Nur Tansoy ile katıldı.
Eliz Sakuçoğlu ile sosyetik Dila Tarkan, partiye katılanlar arasındaydı.
Oyuncu Mert Öcal, partiye aşkı Ecem Nur Tansoy ile katıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.