Güzel şarkıcı İpek Açar ve müzisyen nişanlısı Alper Kömürcü, tatil sezonunu açtı. İlk duraklarını İzmir'in güzel köyü Şirince olarak belirleyen Açar ve Kömürcü'ye barınaktan sahiplendikleri Terrier cinsi kızları Loliş de eşlik etti. Çiftin ikinci durağı Bodrum olacak. İkiliye, İpek Açar'ın merhum eşi Kayahan'dan olan ve eğitimine Londra'da devam eden kızı Aslı Gönül Açar da eşlik edecek.
- Saklambaç
- 14.06.2019
- Gazete
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