Yıllar sonra Kıbrıs'ta sahne alacak olan Özcan Deniz, istekleriyle şaşırttı. 29 Haziran'da Elexus Hotel'de konser verecek olan ünlü sanatçı; eşi Feyza Deniz, bir yaşındaki oğlu Kuzey ve annesini de yanında götürecek. Ünlü şarkıcı için 300 metrekarelik panoramik deniz manzaralı kral dairesi tahsis edildi. Ailesi ve oğlunun 4 bakıcısıyla konserden üç gün önceden Yavru Vatan'da tatil yapacak olan Deniz'in istek listesinde 6 suit oda ile 3 vito araç da var…