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  • 13.06.2019
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'ta tatil yapacak adaya adeta çıkarma yapacak!

’da ’ta konser verecek olan , ailesiyle de adada tatil yapacak. Oğlunun 4 bakıcısını da götürecek olan sanatçı, adaya adeta çıkarma yapacak.

Yıllar sonra Kıbrıs'ta sahne alacak olan Özcan Deniz, istekleriyle şaşırttı. 29 Haziran'da Elexus Hotel'de konser verecek olan ünlü sanatçı; eşi Feyza Deniz, bir yaşındaki oğlu Kuzey ve annesini de yanında götürecek. Ünlü şarkıcı için 300 metrekarelik panoramik deniz manzaralı kral dairesi tahsis edildi. Ailesi ve oğlunun 4 bakıcısıyla konserden üç gün önceden Yavru Vatan'da tatil yapacak olan Deniz'in istek listesinde 6 suit oda ile 3 vito araç da var…

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