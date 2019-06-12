Magazin dünyasının uslanmaz çapkını Efe Önbilgin, uzun süren aşk orucunu sonunda bozdu. Deniz Akkaya ile ayrıldıktan sonra başından iki evlilik geçen işadamı, gönlünü ABD'li yazar ve yoga eğitmeni Nikki Sharp'a kaptırdı. 50 yaşındaki işadamı, yeni ilişkisini de önceki gün sosyal medyada ilan etti. Önbilgin, önceki gün 32 yaşına giren aşkının doğum gününü şu sözlerle kutlayıp ilişkiyi duyurdu: "Her gün yüzüne gülümseme koyduğun, gelişmeme katkı sağlayıp daha iyi bir insan olmama yardımcı olduğun için teşekkür ederim."
Önbilgin'in yeni aşkı, sağlıklı yaşam konusunda kaleme aldığı kitaplarla ABD'de büyük bir şöhrete sahip…
KIZLARI İÇİN HALA DOSTLAR
Ünlü işadamı, 2008'de Deniz Akkaya ile yaşadığı aşkla adından söz ettirmişti. Sürekli ayrılıp barışan ikilinin bu ilişkiden Ayşe adında bir kızları olmuştu.
Önbilgin'in yeni aşkı, sağlıklı yaşam konusunda kaleme aldığı kitaplarla ABD'de büyük bir şöhrete sahip…
KIZLARI İÇİN HALA DOSTLAR
Ünlü işadamı, 2008'de Deniz Akkaya ile yaşadığı aşkla adından söz ettirmişti. Sürekli ayrılıp barışan ikilinin bu ilişkiden Ayşe adında bir kızları olmuştu.
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