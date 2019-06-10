Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 10.06.2019
  • Gazete

Hercai'nin Miran'ı Akın asker tıraşı oldu

Asker tıraşı
ATV'de yayınlanan ve ilk bölümünden itibaren reyting rekorları kıran Hercai dizisinin başrol oyuncusu Akın Akınözü tüm 'nin sevgisini kazandı. Yoğun ilgiyle takip edilen dizi geçtiğimiz haftalarda sezon finali yaptı.

29 yaşındaki yakışıklı oyuncu da bedelli askerlik için geri sayıma başladı. İlerleyen günlerde vatani görevini yapacak olan Akınözü, dün asker tıraşı oldu. Yakışıklı oyuncunun yeni görüntüsü de hayranlarından tam not aldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriHercai'nin Miran'ı Akın Akınözü asker tıraşı oldu
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri