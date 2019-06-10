ATV'de yayınlanan ve ilk bölümünden itibaren reyting rekorları kıran Hercai dizisinin başrol oyuncusu Akın Akınözü tüm Türkiye'nin sevgisini kazandı. Yoğun ilgiyle takip edilen dizi geçtiğimiz haftalarda sezon finali yaptı.
29 yaşındaki yakışıklı oyuncu da bedelli askerlik için geri sayıma başladı. İlerleyen günlerde vatani görevini yapacak olan Akınözü, dün asker tıraşı oldu. Yakışıklı oyuncunun yeni görüntüsü de hayranlarından tam not aldı.
29 yaşındaki yakışıklı oyuncu da bedelli askerlik için geri sayıma başladı. İlerleyen günlerde vatani görevini yapacak olan Akınözü, dün asker tıraşı oldu. Yakışıklı oyuncunun yeni görüntüsü de hayranlarından tam not aldı.
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