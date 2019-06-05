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  • 05.06.2019
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, Toplusoy Ailesi'nin gözbebeği oldu

Ailenin modeli
Geçen yıla kadar Toplusoy Ailesi tarafından istenmeyen gelin ilan edilen Ceyda Ateş, şimdi ailenin gözbebeği oldu. Buğra Toplusoy'la Ekim 2018'de evlenen Ateş, baba Turgut Toplusoy'la da buzları eritti.

Ünlü oyuncu, sosyal medyada da kayınpederinin sahibi olduğu Roman mağazalarının reklamını yaptı. Önceki gün eşinin ailesiyle Göcek'te mavi tura çıkan Ateş, paylaşımlarına Roman mağazalarını etiketleyip markanın modelliğine soyundu.



, kıyafetlerine kayınpederinin mağazasını etiketledi.

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