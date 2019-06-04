Milyonların kanalı atv

80 milyonun kanalı atv bu ay da zirveyi kimseye bırakmadı... 2016'dan bu yana birincilik koltuğunda oturmaya devam eden atv, Mayıs ayının en çok izlenen kanalı olmayı başardı. Tüm Gün - Tüm Kişiler, Tüm Gün - AB, Tüm Gün - 20+ABC1, Prime Time - Tüm Kişiler ve Prime Time - 20+ABC1 kategorilerinde liderliği elden bırakmadı. atv'yi birinci yapan başarılı yapımlardan bazıları ise şöyle: 10 sezondur ekranda yer alan Esra Erol'da. Gündemin nabzını tutan haber programı atv Ana Haber Bülteni. Umudun inadına yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova. "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın masalı" mottosuyla yola çıkan Hercai. Türkiye'nin en güçlü ailelerinden olan Çakırbeyliler'in güç savaşını efsane bir oyuncu kadrosuyla anlatan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz...
- Saklambaç
- 04.06.2019
- Gazete
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