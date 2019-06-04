ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, 'It's My Party' turnesi kapsamında 6 Ağustos'ta Antalya'da konser verecek. Merakla beklenen konser Belek'teki Regnum Carya Otel'de gerçekleşecek. Seksi şarkıcıyı locada dinlemek isteyen 20 bin euro (135 bin lira), ayakta dinlemek isteyen ise 4 bin TL ödeyecek. Antalya'da üç gece geçirecek olan Lopez; beş yatak odası, özel havuzu ve helikopter pisti bulunan kurşungeçirmez camla kaplı üç katlı villada kalacak.
- Saklambaç
- 04.06.2019
- Gazete
Jennifer Lopez'in Antalya’da vereceği konserin fiyatları pes dedirtti!
Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Jennifer Lopez’in Antalya’da vereceği konserin fiyatları dudak uçuklattı: Loca 135 bin lira. Ayakta 4 bin lira.
ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, 'It's My Party' turnesi kapsamında 6 Ağustos'ta Antalya'da konser verecek. Merakla beklenen konser Belek'teki Regnum Carya Otel'de gerçekleşecek. Seksi şarkıcıyı locada dinlemek isteyen 20 bin euro (135 bin lira), ayakta dinlemek isteyen ise 4 bin TL ödeyecek. Antalya'da üç gece geçirecek olan Lopez; beş yatak odası, özel havuzu ve helikopter pisti bulunan kurşungeçirmez camla kaplı üç katlı villada kalacak.
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