ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, 'It's My Party' turnesi kapsamında 6 Ağustos'ta Antalya'da konser verecek. Merakla beklenen konser Belek'teki Regnum Carya Otel'de gerçekleşecek. Seksi şarkıcıyı locada dinlemek isteyen 20 bin euro (135 bin lira), ayakta dinlemek isteyen ise 4 bin TL ödeyecek. Antalya'da üç gece geçirecek olan Lopez; beş yatak odası, özel havuzu ve helikopter pisti bulunan kurşungeçirmez camla kaplı üç katlı villada kalacak.