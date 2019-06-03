yaz kendisindengitaristile evlenecek olangeri sayıma başladı.düğün mekanını da açıkladı.kendi gibi Kıbrıslı olan aşkıylaevleneceklerini duyurdu. Baştaküçük bir tören yapmak istediğini söyleyen şarkıcı,dedi.İkisi de Kıbrıslı olan aşıklar, memleketlerinde bir ömür mutluluğa 'evet' diyecek.