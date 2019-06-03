Bu yaz kendisinden 10 yaş küçük aşkı gitarist Erkan Erzurumlu ile evlenecek olan Ziynet Sali, geri sayıma başladı. 44 yaşındaki popçu, düğün mekanını da açıkladı.
Salı, kendi gibi Kıbrıslı olan aşkıyla Yavru Vatan'da evleneceklerini duyurdu. Başta Londra'da küçük bir tören yapmak istediğini söyleyen şarkıcı, "Ailelerin ısrarı üzerine düğün için Kıbrıs'ta karar kıldık" dedi.
İkisi de Kıbrıslı olan aşıklar, memleketlerinde bir ömür mutluluğa 'evet' diyecek.
Salı, kendi gibi Kıbrıslı olan aşkıyla Yavru Vatan'da evleneceklerini duyurdu. Başta Londra'da küçük bir tören yapmak istediğini söyleyen şarkıcı, "Ailelerin ısrarı üzerine düğün için Kıbrıs'ta karar kıldık" dedi.
İkisi de Kıbrıslı olan aşıklar, memleketlerinde bir ömür mutluluğa 'evet' diyecek.
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