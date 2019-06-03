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  • 03.06.2019
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ve Erkan Erzurumlu ’da evlenecek

Bu yaz kendisinden 10 yaş küçük aşkı gitarist Erkan Erzurumlu ile evlenecek olan , geri sayıma başladı. 44 yaşındaki popçu, düğün mekanını da açıkladı.

Düğün Yavru Vatan’da
Bu yaz kendisinden 10 yaş küçük aşkı gitarist Erkan Erzurumlu ile evlenecek olan Ziynet Sali, geri sayıma başladı. 44 yaşındaki popçu, düğün mekanını da açıkladı.
Salı, kendi gibi Kıbrıslı olan aşkıyla Yavru Vatan'da evleneceklerini duyurdu. Başta Londra'da küçük bir tören yapmak istediğini söyleyen şarkıcı, "Ailelerin ısrarı üzerine düğün için Kıbrıs'ta karar kıldık" dedi.



İkisi de Kıbrıslı olan aşıklar, memleketlerinde bir ömür mutluluğa 'evet' diyecek.

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