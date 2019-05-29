Her fırsatta çocuk sahibi olmak istediğini söyleyen Tülin Şahin'in hayali gerçek oldu. Nisan'da Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile evlenen modelin 3 buçuk aylık hamile olduğu öğrenildi. 38 yaşındaki manken, bu güzel haberi de dün Instagram'da paylaştı.
Başarılı top model, paylaştığı emzik fotoğrafına İngilizce "Bebek geliyor" notu düşüp müjdeli haberi verdi. Tülin Şahin'in hamilelik sürecini Türkiye'de geçireceği ve bebeğini de İstanbul'da kucağına alacağı öğrenildi. Hayranları da ünlü modele "Annelik sana çok yakışacak" diye tebrik mesajları yağdırdı.
ŞAHİN'İN HAYALİ GERÇEK OLUYOR
Şahin, anne olacağını öğrenince havalara uçtu. Yıllardır çocuk hasretiyle yanıp tutuşan manken, "Herkesin güzel dilekleri için çok teşekkür ederim" mesajı yayınladı.
Başarılı top model, paylaştığı emzik fotoğrafına İngilizce "Bebek geliyor" notu düşüp müjdeli haberi verdi. Tülin Şahin'in hamilelik sürecini Türkiye'de geçireceği ve bebeğini de İstanbul'da kucağına alacağı öğrenildi. Hayranları da ünlü modele "Annelik sana çok yakışacak" diye tebrik mesajları yağdırdı.
ŞAHİN'İN HAYALİ GERÇEK OLUYOR
Şahin, anne olacağını öğrenince havalara uçtu. Yıllardır çocuk hasretiyle yanıp tutuşan manken, "Herkesin güzel dilekleri için çok teşekkür ederim" mesajı yayınladı.
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