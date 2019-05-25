Reytingleriyle her Cuma akşamlarının birincisi haline gelen atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin setinde önceki gün hoş bir sürpriz yaşandı. Hercai dizisinin ekibi, günümüze kadar ulaşan ilk ve en büyük tapınak olup UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesindeki Şanlıurfa'da yer alan Göbeklitepe'de yeni bölüm çekimlerini gerçekleştirdi.
- Saklambaç
- 25.05.2019
- Gazete
Hercai ekibi, Romanya Prensesi Maria ile Şanlıurfa Göbeklitepe'de rastlaştı
Atv’nin sevilen dizisi Hercai ekibi, Şanlıurfa’daki çekimlerde Romanya Prensesi Maria ile rastlaştı. Zarif Prenses, kendi ülkesinde de gösterilen dizinin ekibini ve oyuncularını başarıları için tebrik etti...
Reytingleriyle her Cuma akşamlarının birincisi haline gelen atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin setinde önceki gün hoş bir sürpriz yaşandı. Hercai dizisinin ekibi, günümüze kadar ulaşan ilk ve en büyük tapınak olup UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesindeki Şanlıurfa'da yer alan Göbeklitepe'de yeni bölüm çekimlerini gerçekleştirdi.
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