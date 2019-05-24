Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 24.05.2019
  • Gazete

'den 'Madonna' gafı!

Ne çektin be
ABD'li şarkıcı Madonna hiçbir şeyden çekmedi, Türk sunuculardan çektiği kadar… Geçen yıl sunucu Funda Özkalyoncu, 'nin 1943'te yayımlanan eseri 'Kürk Mantolu Madonna'nın 1953 doğumlu Madonna'nın hayat hikayesini anlattığını zannederek büyük bir gafa imza atmıştı.

Ece Erken'den de bir Madonna bombası geldi. Erken, bu yılki Eurovision'da sahne alan Madonna'yı yarışmacı sanıp şu şok cümleleri sarf etti: "Madonna'nın birinci olamaması çok acayip değil mi? Madonna'sın sen ne yapsan olur." Erken'i partneri Bircan Bali'nin de desteklemesi güldürdü.



YOK BÖYLE GAF
Madonna'yı yarışmacı zannederek yıllarca unutulmayacak bir gafa imza atan Erken, sosyal medyada dalga konusu oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriEce Erken'den 'Madonna' gafı!
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri