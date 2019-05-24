ABD'li şarkıcı Madonna hiçbir şeyden çekmedi, Türk sunuculardan çektiği kadar… Geçen yıl sunucu Funda Özkalyoncu, Sabahattin Ali'nin 1943'te yayımlanan eseri 'Kürk Mantolu Madonna'nın 1953 doğumlu Madonna'nın hayat hikayesini anlattığını zannederek büyük bir gafa imza atmıştı.
Ece Erken'den de bir Madonna bombası geldi. Erken, bu yılki Eurovision'da sahne alan Madonna'yı yarışmacı sanıp şu şok cümleleri sarf etti: "Madonna'nın birinci olamaması çok acayip değil mi? Madonna'sın sen ne yapsan olur." Erken'i partneri Bircan Bali'nin de desteklemesi güldürdü.
YOK BÖYLE GAF
Madonna'yı yarışmacı zannederek yıllarca unutulmayacak bir gafa imza atan Erken, sosyal medyada dalga konusu oldu.
Ece Erken'den de bir Madonna bombası geldi. Erken, bu yılki Eurovision'da sahne alan Madonna'yı yarışmacı sanıp şu şok cümleleri sarf etti: "Madonna'nın birinci olamaması çok acayip değil mi? Madonna'sın sen ne yapsan olur." Erken'i partneri Bircan Bali'nin de desteklemesi güldürdü.
YOK BÖYLE GAF
Madonna'yı yarışmacı zannederek yıllarca unutulmayacak bir gafa imza atan Erken, sosyal medyada dalga konusu oldu.
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