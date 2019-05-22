dünya çapında tanınanarasına bir yenisi daha eklendi... 1991 yılında dünyaya gelen, Londra'nın prestijli okullarından Cordwainers at London College of Fashion'da ayakkabı tasarımı bölümünü bitirdi. Genç tasarımcı 2012 yılında kendi markasıyla moda dünyasına girdi. Markayı ilk çıkardığı günlerde okulu ve işi bir arada ilerletti. Modern ve nostaljik el yapımı ayakkabılar yaparak hünerlerini sergiledi. Ortaya çıkardığını tasarımlar ise başta Londralı sosyetik kadınlar olmak üzere, dünyaca ünlü isimlerin de dikkatini çekti.