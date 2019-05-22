Başarılarıyla dünya çapında tanınan Türkler arasına bir yenisi daha eklendi... 1991 yılında dünyaya gelen Dora Teymur, Londra'nın prestijli okullarından Cordwainers at London College of Fashion'da ayakkabı tasarımı bölümünü bitirdi. Genç tasarımcı 2012 yılında kendi markasıyla moda dünyasına girdi. Markayı ilk çıkardığı günlerde okulu ve işi bir arada ilerletti. Modern ve nostaljik el yapımı ayakkabılar yaparak hünerlerini sergiledi. Ortaya çıkardığını tasarımlar ise başta Londralı sosyetik kadınlar olmak üzere, dünyaca ünlü isimlerin de dikkatini çekti.
- Saklambaç
- 22.05.2019
- Gazete
Dora Teymur moda dünyasına hızlı girdi! Dünya starlarının şıklığına şıklık kattı
Londra'da eğitim alan ayakkabı tasarımcısı Dora Teymur, moda dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Kendi markasını yaratan başarılı genç, dünya starlarının şıklığına şıklık kattı.
Başarılarıyla dünya çapında tanınan Türkler arasına bir yenisi daha eklendi... 1991 yılında dünyaya gelen Dora Teymur, Londra'nın prestijli okullarından Cordwainers at London College of Fashion'da ayakkabı tasarımı bölümünü bitirdi. Genç tasarımcı 2012 yılında kendi markasıyla moda dünyasına girdi. Markayı ilk çıkardığı günlerde okulu ve işi bir arada ilerletti. Modern ve nostaljik el yapımı ayakkabılar yaparak hünerlerini sergiledi. Ortaya çıkardığını tasarımlar ise başta Londralı sosyetik kadınlar olmak üzere, dünyaca ünlü isimlerin de dikkatini çekti.
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