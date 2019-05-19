'Dizi atv'de izlenir' sloganıyla yıllardır efsane yapımları ekrana getiren atv'den yeni bir dizi daha... atv'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Kimse Bilmez'in ilk fragmanı izleyiciyle buluştu. Başrollerini Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal'ın paylaştığı dram ve aksiyon dolu dizi, ilk tanıtımıyla büyük merak uyandırdı.