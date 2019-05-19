Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 19.05.2019
  • Gazete

Atv'nin yeni dizisi ‘’ heyecanlandırdı

‘Kimse bilmez’ heyecanlandırdı
'Dizi atv'de izlenir' sloganıyla yıllardır efsane yapımları ekrana getiren atv'den yeni bir dizi daha... atv'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Kimse Bilmez'in ilk fragmanı izleyiciyle buluştu. Başrollerini Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal'ın paylaştığı dram ve aksiyon dolu dizi, ilk tanıtımıyla büyük merak uyandırdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriAtv'nin yeni dizisi ‘Kimse bilmez’ heyecanlandırdı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri