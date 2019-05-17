Dün ortaya atılan iddia Deniz Seki'yi kızdırdı. Seki'nin Serdar Bilgili ile Ortaköy'de işadamına ait bir mekanda baş başa çekilen karesi 'Söylemezsem Olmaz' programında yayınlanıp ikilinin yeni aşka yelken açtığı öne sürüldü. Aşk iddiasına Seki'den yanıt gecikmedi.
Şarkıcı, "Yeni bir proje için buluştuk. Hemen yakıştırma yapmak çok yanlış" deyip programın sunucusu Ece Erken'e yüklendi. Erken de şu sözlerle Seki'yi iğneledi: "İddia diye verildi zaten. Alkollü ve detone görüntülerinde olduğu gibi keşke yine arasaydın."
Bilgili, Aralık 2018'den beri Ozan Doğulu'nun eski eşi ve üç kızının annesi Ece Yosmaoğlu ile birlikte…
- Saklambaç
- 17.05.2019
- Gazete
Serdar Bilgili ile görüntülenen Deniz Seki köpürdü! "Hemen yakıştırma yapmayın"
Deniz Seki, Ece Yosmaoğlu ile birlikte olan Serdar Bilgili’yle aşk yaşadığı iddiasına ‘İş için buluştuk. Hemen yakıştırma yapmayın’ çıkışı yaptı.
Dün ortaya atılan iddia Deniz Seki'yi kızdırdı. Seki'nin Serdar Bilgili ile Ortaköy'de işadamına ait bir mekanda baş başa çekilen karesi 'Söylemezsem Olmaz' programında yayınlanıp ikilinin yeni aşka yelken açtığı öne sürüldü. Aşk iddiasına Seki'den yanıt gecikmedi.
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