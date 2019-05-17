Dün ortaya atılan iddia Deniz Seki'yi kızdırdı. Seki'nin Serdar Bilgili ile Ortaköy'de işadamına ait bir mekanda baş başa çekilen karesi 'Söylemezsem Olmaz' programında yayınlanıp ikilinin yeni aşka yelken açtığı öne sürüldü. Aşk iddiasına Seki'den yanıt gecikmedi.



Şarkıcı, "Yeni bir proje için buluştuk. Hemen yakıştırma yapmak çok yanlış" deyip programın sunucusu Ece Erken'e yüklendi. Erken de şu sözlerle Seki'yi iğneledi: "İddia diye verildi zaten. Alkollü ve detone görüntülerinde olduğu gibi keşke yine arasaydın."







Bilgili, Aralık 2018'den beri Ozan Doğulu'nun eski eşi ve üç kızının annesi Ece Yosmaoğlu ile birlikte…