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  • 12.05.2019
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’dan alkışlık hareket! ’daki tedavisi gören minikleri ziyaret etti

’dan alkışlık hareket… Ünlü oyuncu, ’daki tedavisi gören minikleri hastanede ziyaret edip onlara moral verdi.

Ulusoy dopingi
Sosyal sorumluluk projelerine duyarlılığıyla bilinen Çağatay Ulusoy, kural bozmadı. Yakışıklı oyuncu, önceki gün soluğu Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te aldı. Ulusoy, Monk Andrews Vakfı tarafından kanserli çocuklar yararına düzenlenen etkinliğe katıldı.



Ünlü oyuncu, dernek yararına gerçekleşen ve Gürcü şarkıcı Nini Badurashvili'nin sahne aldığı gecede yer aldı. Ulusoy, ertesi gün de New Hospitals'daki kanser tedavisi gören çocuklarla bir araya geldi. 28 yaşındaki oyuncu, ziyareti sırasında da miniklere oyuncak hediye edip moral dağıttı.



Hastanedeki tüm çocuklarla tek tek ilgilenen , mütevazılığıyla takdir topladı. Ulusoy, 'da hayranlarının da sevgi seliyle karşılaştı.


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