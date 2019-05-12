Sosyal sorumluluk projelerine duyarlılığıyla bilinen Çağatay Ulusoy, kural bozmadı. Yakışıklı oyuncu, önceki gün soluğu Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te aldı. Ulusoy, Monk Andrews Vakfı tarafından kanserli çocuklar yararına düzenlenen etkinliğe katıldı.
Ünlü oyuncu, dernek yararına gerçekleşen ve Gürcü şarkıcı Nini Badurashvili'nin sahne aldığı gecede yer aldı. Ulusoy, ertesi gün de New Hospitals'daki kanser tedavisi gören çocuklarla bir araya geldi. 28 yaşındaki oyuncu, ziyareti sırasında da miniklere oyuncak hediye edip moral dağıttı.
Hastanedeki tüm çocuklarla tek tek ilgilenen Çağatay Ulusoy, mütevazılığıyla takdir topladı. Ulusoy, Gürcistan'da hayranlarının da sevgi seliyle karşılaştı.
Ünlü oyuncu, dernek yararına gerçekleşen ve Gürcü şarkıcı Nini Badurashvili'nin sahne aldığı gecede yer aldı. Ulusoy, ertesi gün de New Hospitals'daki kanser tedavisi gören çocuklarla bir araya geldi. 28 yaşındaki oyuncu, ziyareti sırasında da miniklere oyuncak hediye edip moral dağıttı.
Hastanedeki tüm çocuklarla tek tek ilgilenen Çağatay Ulusoy, mütevazılığıyla takdir topladı. Ulusoy, Gürcistan'da hayranlarının da sevgi seliyle karşılaştı.
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