Efsane sanatçı Tanju Okan'ın ölümünün 23'üncü yılında oğlu Tansu Okan, 'Plak Ve Ben' dergisine babasıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı. Okan, sirozdan ölen babasıyla ilgili şunları söyledi: "Ölmeden saatler önce emekli maaşını almamı istedi. Bankaya gittim, ama vermediler. Görevliyle eve gittiğimde babam çoktan ölmüştü."