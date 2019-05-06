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  • 06.05.2019
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Efsane sanatçı 'ın ölümünün 23'üncü yılında oğlu babasının bilinmeyenlerini anlattı

Emeklilik hayali yarım kalmış

Efsane sanatçı Tanju Okan'ın ölümünün 23'üncü yılında oğlu Tansu Okan, 'Plak Ve Ben' dergisine babasıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı. Okan, sirozdan ölen babasıyla ilgili şunları söyledi: "Ölmeden saatler önce emekli maaşını almamı istedi. Bankaya gittim, ama vermediler. Görevliyle eve gittiğimde babam çoktan ölmüştü."

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