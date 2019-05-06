Efsane sanatçı Tanju Okan'ın ölümünün 23'üncü yılında oğlu Tansu Okan, 'Plak Ve Ben' dergisine babasıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı. Okan, sirozdan ölen babasıyla ilgili şunları söyledi: "Ölmeden saatler önce emekli maaşını almamı istedi. Bankaya gittim, ama vermediler. Görevliyle eve gittiğimde babam çoktan ölmüştü."
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