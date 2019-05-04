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  • 04.05.2019
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de Vries Türk gönüllü elçisi oldu

2018 yarışmasında ülkemizi temsil eden de Vries, gönüllü elçimiz oldu. Tara, İngiliz güzel ’ı ’da ağırlayıp ülkemizi tanıttı.

Miss gibi tanıtım

Miss Turkey 2018 ikinci güzeli Tara De Vries, geçen yılki yarışmasında gururumuz olmuştu. Yarışmada pek çok ülkenin güzeliyle dostluk kuran genç kız, önceki gün de 2018 İngiltere Güzellik Kraliçesi Dee Ann Kentish Rogers'ı 'da ağırladı.

Tara, İngiliz güzele Türk misafirperverliğini en iyi şekilde gösterdi. İkili, daha sonra Bodrum'un yolunu tuttu. Rogers'a ülkemizin güzelliklerini anlatan , gönüllü turizm elçimiz oldu. Maçakızı'nın iskelesinde güneşlenen Rogers da bol bol paylaşım yapıp ülkemizin tanıtımına katkı sağladı.


TÜRK ROMANI OKUDU
İngiliz güzel, güneşiyle bronzlaşırken bir yandan da Elif Şafak'ın kitabını okudu.

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