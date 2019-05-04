Miss Turkey 2018 ikinci güzeli Tara De Vries, geçen yılki Kainat Güzellik yarışmasında gururumuz olmuştu. Yarışmada pek çok ülkenin güzeliyle dostluk kuran genç kız, önceki gün de 2018 İngiltere Güzellik Kraliçesi Dee Ann Kentish Rogers'ı İstanbul'da ağırladı.

Tara, İngiliz güzele Türk misafirperverliğini en iyi şekilde gösterdi. İkili, daha sonra Bodrum'un yolunu tuttu. Rogers'a ülkemizin güzelliklerini anlatan Tara, gönüllü turizm elçimiz oldu. Maçakızı'nın iskelesinde güneşlenen Rogers da bol bol paylaşım yapıp ülkemizin tanıtımına katkı sağladı.



TÜRK ROMANI OKUDU

İngiliz güzel, Bodrum güneşiyle bronzlaşırken bir yandan da Elif Şafak'ın kitabını okudu.