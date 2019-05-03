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  • 03.05.2019
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deniz sezonunu erken açtı

Mavilikte keyfe daldı

Güzel oyuncu , deniz sezonunu erken açtı. Güven, geçtiğimiz gün işadamı nişanlısı Ali Güzel'le soluğu Ege'de aldı. Maviliklere dalan ünlü oyuncu, deniz sefasını da 'da paylaşıp kıskandırdı.

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