Güzel oyuncu Seda Güven, deniz sezonunu erken açtı. Güven, geçtiğimiz gün işadamı nişanlısı Ali Güzel'le soluğu Ege'de aldı. Maviliklere dalan ünlü oyuncu, deniz sefasını da Instagram'da paylaşıp kıskandırdı.
Güzel oyuncu Seda Güven, deniz sezonunu erken açtı. Güven, geçtiğimiz gün işadamı nişanlısı Ali Güzel'le soluğu Ege'de aldı. Maviliklere dalan ünlü oyuncu, deniz sefasını da Instagram'da paylaşıp kıskandırdı.
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